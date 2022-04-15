AMINA MUADDI KİMDİR?



Amina Muaddi 2 Haziran 1987 yılında dünyaya geldi. Romanya asıllı moda ve ayakkabı tasarımcısı, sosyal medya fenomenidir. Rihanna başta olmak üzere Kendall Jenner, Hailey Bieber gibi ünlüler ile işbirliği bulunan genç modacı Amina Muaddi günümüzde aynı isimli ayakkabı markasıyla tüm dünyada tanınıyor. Asap geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir iş birliği yapmıştı.