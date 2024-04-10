Rihanna açıkladı, arkadaşlıktan aileye

"ONUN HARİKA BİR BABA OLACAĞINI BİLİYORUM"

Önceki ilişkilerinin kendisini yetersiz hissetmesine neden olan Rihanna, A$AP'nin özellikle bir anne olarak kendisini tam olarak görmesini ve ona inanmasını taktir etmesini anlatan Rihanna; "Onun harika bir baba olacağını biliyordum" diye konuştu.

Fotoğraflar: Backgrid USA, Avalon, Shutterstock