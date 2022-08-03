Beşiktaş'tan, Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katan İskoç temsilcisi Rangers, geçen sezon Belçika ligini 2.sırada bitiren US Gilloise'yle karşılaştı.

Milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz’ın yedek kulübesinde başladığı maçın 27. dakikasında Teddy Teuma golü attı ve US Gilloise'yi öne geçirdi.

İlk yarı 1-0 sona ererken, 67'de İskoç ekibinin hocası Giovanni van Bronckhorst ilk hamlelerini yaptı. Borna Barisic'in yerine Rıdvan Yılmaz ve Ryan Jack'in yerine Ben Davies oyuna girdi.

Böylece Rıdvan ilk kez Rangers formasıyla sahaya çıktı ancak bu değişiklikler sonuca olumlu yönde etki etmedi.

76'da Dante Vanzeir penaltıyı gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 2-0. Bu sonuçla haftaya oynanacak olan rövanş maçı öncesinde avantajı elde eden taraf Belçika cephesi oldu.

İki takımın karşı karşıya gelip tur mücadelesi vereceği ikinci maç 9 Ağustos'ta Rangers’ın evi Ibrox Stadı'nda oynanacak.