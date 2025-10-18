Rıdvan Yılmaz: Konuşmayacağım
Beşiktaş'ın oyuncularından Rıdvan Yılmaz, 2-1 yenildikleri Gençlerbirliği maçının ardından yayıncı kuruluşa tepki gösterek, "Konuşmayacağım" dedi.
Giriş: 18.10.2025 - 19:45 Güncelleme: 18.10.2025 - 19:45
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Beşiktaş'ın oyuncularından Rıdvan Yılmaz, yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.
"KONUŞMAYACAĞIM"
Gençlerbirliği maçı sonrası flaş röportaja gelen milli futbolcu, "Maçtan önce de flaş röportajda konuşmadık. Şimdi de maçın skorundan bağımsız şekilde buraya konuşmayacağım." dedi.
