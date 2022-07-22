Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Siyah beyazlı kulüp, yaklaşık 1 ay önce Rıdvan için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlamıştı. Alman ekibi ile ödeme planı konusunda uzlaşma sağlanamaması üzerine transfer gerçekleşmemişti.