İskoçya Premier Lig ekibi Rangers'ta forma giyen milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.

İskoç devinin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Rıdvan Yılmaz sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'ndan önce bir daha oynayamayacak." dedi.

Ligde cumartesi günü Aberdeen karşısında maça ilk 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın 8. dakikasında sakatlık yaşamasının ardından kenara gelmişti.

Bu sezon yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, İskoç ekibinde toplam 7 maçta süre aldı ve 1 asist yaptı.