"Abdullah Avcı çok başarılı, zeki, iyi bir teknik adam. Ama bir sorun görüyorum. Geçen çok sık sakatlıktan dolayı eleştiri olmuştu. Bu kadar etkilenip cevap vermesine gerek yok. Artık Başakşehir'de değil, Beşiktaş seyircisiyle birlikte oynayacak. Artık daha avantajlı olduğunu kendisi de biliyor. Bu algı, Avcı'ya eksi yazmasın"