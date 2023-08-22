Rıdvan Dilmen: Tarihin en güçlü Fenerbahçe'si bu!
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in sözleri...
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol programında, Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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"TARİHİN EN GÜÇLÜSÜ BU"
"23-24 kişilik kadro, Fenerbahçe tarihinin en güçlü kadrosudur. Tekrar söylüyorum. Ben Cemil - Osman - Önder forvetleriyle büyüdüm. O zamandan beri gördüğüm en güçlü kadro bu."
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"TADIC ÇOK BÜYÜK OYUNCU"
"Icardi için söylediğim her neyse santrfor olarak, orta saha olarak Dusan Tadic için söylüyorum. Çok büyük oyuncu almış Fenerbahçe, her yönüyle. Savunmadan top alışı, servisi, oyunun yönünü değiştirmesi..."
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"İSMAİL KARTAL İYİ FUTBOL OYNATAN BİRİ"
"Fenerbahçe tribünleri, ilk hafta itibarıyla iyi durumda. Bu da çok çok önemli. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Bunu yönetecek teknik direktörler ve yönetimler vardır. İsmail Kartal macerayı sevmeyen, teknik olarak saçmasapan işler yapmayan, standart oyunu olan ve kendini geliştiren, iyi futbol oynatan bir teknik adam. Fenerbahçe takımını çok iyi hazırladı. Oyuncu tercihlerinde zorlanacaktır, kolay değildir bu süreci yönetmek."
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"KONFERANS'TA YARI FİNAL YAPAR"
"Fenerbahçe, bu yılın en önemli maçına Twente karşısında çıkacak. 35-36 maçla bu kadroyu memnun edemezsiniz. Fenerbahçe, Twente'yi geçerse Konferans Ligi'nde yarı final oynaması hiç sürpriz gelmez. Çeyrek final oynamaması sürprizdir. Bu konuda çok iddialıyım."
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"İÇERİDE DIŞARIDA KAYIP SÜRPRİZDİR!"
"Fenerbahçe'nin içeride dışarıda, derbiler ve Trabzonspor ile Adana Demirspor maçları dışında puan kaybetmesi sürpriz olur. Kötü oynadığı günler olabilir, sallandığı günler olur. Öylesine anahtar oyuncular var ki, örnek Szymanski, örnek İrfan Can..."
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"EN ÇOK ETKİLENDİĞİM OYUNCU FRED"
"Fenerbahçe'de Tadic de dahil en çok etkilendiğim oyuncu Fred. Szymanski de çok iyi oyuncu. Tadic de çok yetenekli, büyük kariyer hakikaten. Oyunun her dakikasını çevirebilecek bir oyuncu."
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"DZEKO MIKNATIS GİBİ BİRİ"
"Dzeko ile ilgili ayrı paragraf açmak isterim. Dzeko'nun takımda el kol hareketi olmasa da Icardi ile ilgili söylediğim mıknatıslık olayı var. Her pozisyonda var, golü var, sayılmayan golde de var. Bir karakteri oyuna koyabiliyor."
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