Rıdvan Dilmen: Tarihin en güçlü Fenerbahçe'si bu!

"İSMAİL KARTAL İYİ FUTBOL OYNATAN BİRİ"

"Fenerbahçe tribünleri, ilk hafta itibarıyla iyi durumda. Bu da çok çok önemli. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Bunu yönetecek teknik direktörler ve yönetimler vardır. İsmail Kartal macerayı sevmeyen, teknik olarak saçmasapan işler yapmayan, standart oyunu olan ve kendini geliştiren, iyi futbol oynatan bir teknik adam. Fenerbahçe takımını çok iyi hazırladı. Oyuncu tercihlerinde zorlanacaktır, kolay değildir bu süreci yönetmek."