"Teknik olarak, Muslera’nın sakatlandığı dakikaya kadar olan bölümde Galatasaray’ın üstünde bir ölü toprağı vardı. Rizespor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa için çok değerli bir hafta oldu. Aynı şekilde Başakşehir ve Trabzonspor için de öyle"