Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Rıdvan Dilmen: Jesus rakibi küçümsüyor! Fenerbahçe Ümraniyespor maçının ardından değerlendirmeler

Rıdvan Dilmen: "Jesus rakibi küçümsüyor"

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilere 1 puanı 90+2'de Mergim Berisha getirdi. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendirdi:

09.08.2022 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Beklediğimiz çok üstünde bir performans gösterdi Ümraniyespor. Oyunun gidişatına baktığımızda 2 puanı kaybeden ve üzülen Ümraniyespor oldu. Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş maçlarında bu kadar rahat oynamayacaktır. Lig için sürekli hücumu düşünen bir teknik direktör olması iyi ama rakibi de küçümsememen lazım. Jesus, rakibini küçük görüyor gibi. Dersine çalışmış bir takım var karşında.

  • İlk yarıda Fenerbahçe'de en iyi oyuncu Altay'dı bunda bir tuhaflık olmalı. Ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Jorge Jesus'un bu sistemi için sabır lazım.

  • Bugün Fenerbahçe her skoru tattı maçta. Farklı senaryolar yoktu maçta. Arao geldiğinden beri en tutuk maçını oynadı. Eğer takım halinde markaj yapamazsan defansif anlamda zaafiyet yaşarsın. Arao Ismail ve Zajc orta sahasıyla başlamalıydı Jesus.

  • Fenerbahçe'de hücüm oyuncusuyla savunma yapmayı bilmiyor. Bu kolay değildir. Maç 2-1'ken Rossi ve King'i çıkaracağına maçın en iyisi Emre ve Valencia çıktı. Bugün 10 numara törenle Arda Güler'e veriliyor ama 5 değişiklikte şans bulamıyor kendine. 90 dakika boyunca oynayamayabilir ama en azından biraz şans verilmeli.

  • Bu sisteme uymaya bilir ama Gustavo da bu sisteme uymuyor. Genç oyuncunun küsmeye hakkı yok. Ama küsmez de diyemezsin. Bruma transfer diye, Rossi transfer diye Fenerbahçe bunu bekleyecek. Arda hariç bir tane oyuncun var o da Valencia. sen King'i çıkarmayıp Valencia'yı çıkarıyorsan bu 1 puan iyidir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.