Fenerbahçe'nin kadrosu, ben bu sene şampiyon olayım kadrosu. Caner'in, Gökhan'ın yatırımı olmaz. Şampiyonluğa oynayan takımların en büyük kozu duran toptur. İki tane birden aldılar: Sosa ve Caner. Hagi'li, Alex'li, Talisca'lı takımları düşündüğümüzde o dönemler duran topların 3'te 1'i gol olduğu için önemli transferler bunlar.