Trabzonspor, Galatasaray'a geriden gelmiş, 2-2 bitmiş. Fenerbahçe'yi yenmiş, Beşiktaş'ı yenmiş. En yakın rakibini geriden gelerek yakalamış 2-2. Trabzonspor, ben yapacağım diyor. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir para var, ben bunu istiyorum diyor.