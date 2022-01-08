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Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor yorumu: "İki haftaya tur atsınlar"

Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor yorumu

Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarıya Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başladı. Rıdvan Dilmen, Fırtına'nın aldığı 1-0'lık zaferi yorumladı

08.01.2022 - 10:44 | Güncelleme: FUTBOL

  • Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un 1-0'lık skorla kazandığı Yeni Malatyaspor mücadelesini TRT Spor'da değerlendirdi. Dilmen'in yorumları şöyle:

  • "ABDULLAH AVCI ÖNCE ÇÖZÜM BULDU"

    Abdullah Avcı, geldi önce ben çok gol yiyorum dedi ve buna çözüm buldu. İlk maçlarda maçları hep 1-0 kazanmıştı.

  • "EN DOĞRU YAPILANMA"

    Abdullah Avcı, geldiğinden bu yana en doğru yapılanma, en doğru transferler Trabzonspor'da.

  • "İKİ HAFTA SONRA TUR ATSINLAR"

    Süper Lig formalite ligi oynanıyor. Trabzonspor, stopor transferi de yapsın. İki hafta sonra tur atsınlar.

  • "ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ"

    Gölge etme başka ihsan istemem. Bu sözüm Merkez hakem kuruluna, Nihat Bey'e. Siz karışmayın. Trabzonspor, zaten kazanacak şampiyonluğu, anasının ak sütü gibi helal.

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