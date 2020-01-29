Malatya - Trabzonspor maçının ertelenmesi kadar doğal bir şey yok. TFF, ben maçı erteledim diyecek, tek yapması gereken bu. TFF, hesap vermek zorunda değil. Ya maç erteleme kararı verilmeli ya da Malatyaspor Başkanı Adil Bey'le görüşüp başka bir şehirde oynanmasını teklif etmeliydi.