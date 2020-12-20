"TRABZON'DA, BEŞİKTAŞ'TA LİDER OLMUŞ..."

"Hoca bütün elindeki havuzu kullandı. Fenerbahçe'de ciddi bir havuz var. Bu havuzu iletişimle kullanman gerekiyor. Sosa ile her maç için konuşacaksın. Cool bir oyuncu, müthiş özgüvenli bir oyuncu. Trabzon'da lider olmuş, Beşiktaş'ta lider olmuş. Onun da özverili olması gerek"