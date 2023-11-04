Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi için olay sözler!

"ICARDI HİÇBİR İDMANA KATILMAMIŞ"

"Icardi'yi oynatmak kolay değil, yıldız oyuncu çünkü. Ziyech mesela çıkması gerekiyordu bugün, geç bile çıktı ve biraz da kapris yaptı. Icardi sakatlandı ama ben Icardi'nin antrenman performansının sakatlık dışında da çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Icardi'nin Türkiye'de kalma sebebi biraz da bu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş biraz daha idare edebilecek takımlar bu durumları. İğne ile oynadı falan ben bunlara katılmıyorum. Bu hafta ter idmanı dahil hiçbir idmana katılmamış."