Fenerbahçe'nin Damien Comolli'den sonra yükselişe geçtiğini ifade eden Dilmen, "Enkaz bırakan' Aziz Yıldırım'ın şöyle bir durumu var; Kendi döneminde yaptığı transferlerden bugün Fenerbahçe çok para kazandı. Fenerbahçe 63 milyon euro 6 futbolcunun satışından para kazandı. Ali Koç, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsenin veremeyeceği paraları Fenerbahçe için verdi. Hem sponsorluk olarak hem de şahsi olarak. Son 2 yılda Comolli ile beraber bu paralar o kadar kötü harcandı ki... Şampiyonluk adayı Fenerbahçe..." değerlendirmesinde bulundu.