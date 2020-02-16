16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Yeni Malatya'yı mağlup ettiği mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi:
İLK YARI SONU
Galatasaray, hafta içindeki Alanyaspor maçının da etkisiyle coşkulu, etkili oyunundan uzak kaldı. Galatasaray karşısında beklenmedik bir Malatya buldu. Dirençli bir takım vardı. Kupa maçı nasıl Alanya'yı etkilediyse, Galatasaray'ı da etkilediğini gördük.
Muslera harika bir kurtarış yaptı, kendini hatırlattı. Penaltı doğru. Gol iptali, benim düşüncelerime göre doğru, Türkiye'de bazen bunları gol verdiler. Kural doğru, ofsayt. Yardımcı hakem doğru bayrak kaldırdı. Şimdiye kadar, bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanmıyordu.
Alper Ulusoy, Gökhan Töre'yi ikinci sarı karttan kırmızı kart verebilirdi. Hakem atmadan Kemal Özdeş onu oyundan almalı. 2. sarıyı gösterebilirdi, net demeyeyim ama 2. sarı.
Galatasaray'ın penaltısı doğru karar. İptal edilen gol, benim görüşüme göre ofsayt ama Türkiye'de buna kural uydurarak yanlış karar verdikleri oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında olduğu gibi.
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