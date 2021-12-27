"HAVLU ATMIŞLAR GİBİ GÖRDÜM"

Malatyaspor'da Sumudica bırakıyorum hareketi yapmıştı daha sonra ikna ettiler sanırım onu. Rize'de bir direnç gösterdiler daha sonra. Geçen hafta da 2-0'dan 2-2'ye yakalandılar demoralize oldular. Bugün de kaybettiler. Malatyaspor'un kadrosu kötü bir kadro değil. Malatyaspor'u ilk yarıda ve ikinci yarının sonunda havlu atmış olarak gördüm.