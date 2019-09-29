"Ali Koç bilmiyor muydu ekonomik durumu? 50 milyon kendi cebinden verdi, onunla kalmadı 40 milyon sponsorlardan gelir geldi. Ona rağmen yapılandırma yapmadı Fenerbahçe. En çok ihtiyaç duyan kulüp Fenerbahçe. Beşiktaş'ta bu paraları verebilecek biri var mı? Bir Ali Koç'u var mı?"