Ben devam edilmesinden yanaydım açıkçası. Birçok problemlere rağmen Ünal Karaman başarılı oldu şu ana kadar. Ama başkan ile hoca arasında bir kopukluk olduğunu son 10 günde görmeye başladım. Üstelik son günlerde başarılı da skor almalarına rağmen...