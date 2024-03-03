Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Avrupa'nın bile en iyisi!

"ALKIŞI HAK EDİYOR"

"Çok eksiklere rağmen 85 dakika oyuncu değişikliği yapan bir teknik direktör figürü görüyoruz. Olur ya da olmaz ben anlamam ama Okan Buruk ve talebeleri alkışı hak ediyor. Galatasaray 40'a yakın maç oynadı. Sezon sonuna doğru da 4 maçtır gol yemeyen tekrar morallenen Beşiktaş'a karşı sakin, rölanti ve gerektiği zaman hücum yaparak oyunu bitirdi."