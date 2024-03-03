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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Avrupa'nın bile en iyisi! - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Avrupa'nın bile en iyisi!

        Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Galatasaray derbisini TV 8.5'ta yorumladı. İşte Dilmen'in yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 22:32 Güncelleme: 03.03.2024 - 22:32
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        • 1

          Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "BU KADROYLA 100 DAKİKA GOL YEMEDİ"

          "Günay, Eyüp, Berkan, Tete, Baran, Ali Yeşilyurt, Hamza ve Efe Akman... Olmayanlar Ziyech, Abdülkerim, Zaha, Aurier ve Oliveira. Yedek stopersiz, mecburiyet sağ bek Kaan ile çok ateşli taraftar önünde 100 dakika boyunca gol yemedi."

        • 3

          "NDOMBELE GİRİNCE SEBEBİ GÖRÜLDÜ"

          "Galatasaray ilk değişikliğini 85. dakikada yaptı. 85. dakikaya kadar kadro zaafiyeti olarak görüldü. Bunun bir sebebi olmalıydı ve Ndombele girince de gördük sebebini.

        • 4

          "TARAFTAR BU TAKIMI İTEMEZ"

          ''Galatasaray 100 dakika boyunca Ghezzal'ın pozisyonu dışında pozisyon vermedi. 1-0'a rağmen taraftar takımı itebilir ama hangi takımı itebilir? Hücum yapan takımı itebilir. Bu takımı itemez."

        • 5

          "AVRUPA'NIN BİLE EN İYİSİ"

          "Galatasaray Türk futbol tarihinin hatta belki de Avrupa bile dahil; 1-0'a en iyi oynayan takımıdır. 9 değil 29 dakika uzat bitirirler maçı."

        • 6

          "GALATASARAY'IN YAPTIĞI TECRÜBEDİR"

          "1-0 oynamak Galatasaray'ın yaptığı iş budur. Tecrübedir. Tecrübeyi pasla yaparsınız. Bunu bölüm bölüm yaptı. Ya da oyunu çok yavaşlatarak yaparsınız. Atmosferi de durdurdu."

        • 7

          "ALKIŞI HAK EDİYOR"

          "Çok eksiklere rağmen 85 dakika oyuncu değişikliği yapan bir teknik direktör figürü görüyoruz. Olur ya da olmaz ben anlamam ama Okan Buruk ve talebeleri alkışı hak ediyor. Galatasaray 40'a yakın maç oynadı. Sezon sonuna doğru da 4 maçtır gol yemeyen tekrar morallenen Beşiktaş'a karşı sakin, rölanti ve gerektiği zaman hücum yaparak oyunu bitirdi."

        • 8

          "BU KOLAY DEĞİL"

          "Galatasaray ve Fenerbahçe deplasmanda gol yemiyor. Galatasaray 5 gol yemiş, Fenerbahçe 6 gol yemiş. Bu kolay bir değildir."

        • 9

          "DURAN TOPLARIN ÖNEMİ"

          "Futbolda önemli olan duran top. Samsunspor, Ankaragücü ve bu maç duran topla maçı açtı. Galatasaray duran toplarda sorun yaşıyordu. Abdülkerim ve Sanches ile birlikte görüldüğü gibi zor maçları duran toplarla açıyor."

        • 10

          "İKİ TANE ALTIN MADENİ"

          "Galatasaray'da Ziyech, Zaha, Tete yok. Ama Galatasaray iki tane altın madeni buldu. Davinson Sanches ve Kerem Demirbay. Müthiş bir karakter. Klas oyuncu, al ver yapıyor 40 bin ateşli seyirci susuyor."

        • 11

          "ANTRENÖRÜN OLAĞANÜSTÜ BAŞARISI"

          "Bir antrenörün olağanüstü bir başarısını görüyorum. Hem de bu kadar olumsuzluklara rağmen. Ndombele geç geldi, 6 ay oldu daha düzelemedi. Berkan'a gel dedi, o geldi. Sağ beksiz ilerliyor."

        • 12

          "AFRİKA'DAN ENKAZ GELDİ"

          "Ligimizin Ferdi'den sonra en beğendiğim sol bekiydi ancak Afrika'dan enkaz geldi. Geldiğinden beri enkaz durumda."

        • 13

          "BU PARALARI NASIL VERDİ ANLAMADIM"

          "Beşiktaş'a merkeze bir oyuncu aldı. Bu paraları nasıl verdiler onu da anlamadım. Salih'in eksikliği hissedildi. Beşiktaş'ta yedeklerde de orta saha yok."

        • 14

          "MUÇİ DAHA ÇAYLAK"

          "Rashica'nın isteği güzeldi. Bir şeyler denedi. Muçi içinse zamana ihtiyaç var. Vurulmaması gerektiği yerde vuruyor. Demek ki daha çaylak."

        • 15
        • 16
        • 17
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