Diagne, Beşiktaş'ın işini gördü. Necip ve Vida'yı çok zorlamadı. Cicaldau papatya falı gibi bir var, bir yok. Savunma oyuncularını da beğendim Galatasaray'ın. Diagne'yi duran toplarda üstünlük sağlamak ve ileride top tutsun diye oynattı ama takımı eksik oynattı.