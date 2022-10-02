"VALERIEN ISMAEL GİBİ..."

"Okan hoca sürekli yardımcılarıyla 'ne yapacağız' diye tartışıyor. Okan hoca gibi tecrübeli teknik adam bu kadar istişareyi yapmamalı. Valerien Ismael gibi, o kadar olmasa da yardımcılarına çok fazla bakıyor. Yardımcı antrenör tabii ki sadece yelek taşıyan kişi değildir ama karar verici kesinlikle teknik adamdır. Bu hafta en fazla şut çektiği maçtır. Adana deplasmanından bahsediyoruz. Konyaspor maçında atamadı. Hoca yapabileceklerini yaptı diyebiliriz ama ilk değişikliğimi Van Aanholt'u alırım. Rakipten çok tehdit almıyorsan Aanholt'u almalıydı."