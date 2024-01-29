Rıdvan Dilmen: Bu kadar kötüsünü görmedim!

"BUNDAN DAHA İYİ OYNAYAMAZ"

"Bir oyuncu bundan daha iyi oynayamaz. Bütün 50 bin taraftar, Okan Buruk, İrfan hoca, futbolcular gelecek Torreira'ya gelip sarılacak. Ona gidip 'Senden Allah razı olsun, sen nasıl bir adamsın. Biz sülalece gidiyoruz, sen tek başına süpürüyorsun' diyecek."