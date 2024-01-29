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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rıdvan Dilmen: Bu kadar kötüsünü görmedim! - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Bu kadar kötüsünü görmedim!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 23:08 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:51
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        • 1

          Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasını TV 8.5'ta yorumladı.

        • 2

          "OKAN BURUK BU LİGİ YUTMUŞ"

          "Okan Buruk bu ligi yutmuş. Hiç kimsenin yapmadığı, herkesin bu maçlarda son 20 dakikada yapacağı şeyleri devrede yapıyor."

        • 3

          "OKAN BURUK DAKİKA 30'DA UYANDI"

          "Okan Buruk dakika 30'da falan uyandı. Diğer maçlardan farklı olduğunu gördü. Taraftarlara kalkın diye hareketlerde bulundu. Baktı rakibin üçlü blok çok uzun silkeledi takımı ve taraftarı."

        • 4

          "BU KADAR KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİM"

          "Türkiye'de bu kadar kötü Anadolu takımları ben hiç görmedim. Koca 45 dakika kendi yarı sahandasın. Rakibe tehdit sıfır. Bütün maçları izliyorum böylesini görmedim."

        • 5

          "HERKES 7-0 BİTTİ DER"

          "Maçın istatistiklerini skordan bağımsız koyalım. Bütün dünyaya servis edelim. Bu maç 7-0 falan bitti der herkes."

        • 6

          "23 HAFTADA 60 PUANI TOPLAYAMAZ"

          "Türkiye'de 23 haftada 60 puanı benim oynadığım 103 gol atan Fenerbahçe de dört sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray kadrosu da toplayamaz."

        • 7

          "LİGİN ÖZETİ BU"

          "Türkiye'de 4 büyük kulüp var. İkisi birinci haftadan ligi forse etmiş. Diğer ikisi beşinci haftadan itibaren 3 yiyor, 5 yiyor. Ligin özeti."

        • 8

          "SOL KANADI BENİMSEDİ"

          "İki maçtır Barış Alper sol kanada geçince daha etkili oynuyor. Sol bek oyuncusu olmamasına rağmen solu benimsemesini ilk yarıda sağ kanattaki yapamadığı işlerden görüyoruz."

        • 9

          "BUNDAN DAHA İYİ OYNAYAMAZ"

          "Bir oyuncu bundan daha iyi oynayamaz. Bütün 50 bin taraftar, Okan Buruk, İrfan hoca, futbolcular gelecek Torreira'ya gelip sarılacak. Ona gidip 'Senden Allah razı olsun, sen nasıl bir adamsın. Biz sülalece gidiyoruz, sen tek başına süpürüyorsun' diyecek."

        • 10

          "TANSİYONLAR FIRLAYABİLİR"

          ''İnanılmaz bir lig yarışı var. Şu anda kimse ligin sonunu kestiremez. Son haftaya kadar gideceğini düşünüyorum. Tansiyonlar fırlayabilir.

        • 11
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