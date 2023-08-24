Rıdvan Dilmen: Beni göndermeyin mesajı aldım
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in sözleri...
- 1
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol programında, Molde - Galatasaray karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- 2
''BÜYÜK BİR ZAFER''
''Oyunun karşılığı skor büyük bir zafer bu oyuna karşılık. Hepimiz Molde'yi farklı hayal ediyorduk. En önemli dezavantajı Galatasaray'ın; orada 28. hafta oynanıyor, ligleri Nisan'da başlamış. Oyuncunun en fit durumu 20 ila 25. haftalar arası olur. Galatasaray henüz daha yeni başladı. Fizik olarak rakibin daha diri olduğunu görüyoruz. Galatasaray ayrıca Trabzonspor maçından çıktı. Liglerin ertelenmiş olmasının ne kadar doğru karar olduğunu görüyoruz.''
- 3
''SABIR VE KALİTE İSTER''
''Maça kötü başladı Galatasaray. Molde golü buldu. Galatasaray demoralize oldu. Molde ikinciyi attı atacak derken frikik yetişti 1-1 oldu. Fakat Molde tekrar üstüne gelirken o baskıdan çıkıp gol atmak sabır ve kalite ister.'
-
- 4
''GOLDEN ÖNCE 16 PAS''
''Galatasaray'ın ikinci golünde 16 pas yaptı Galatasaray. Kaleden başlayan hücum nasıl yapılır ders verdi. Bu kadar güzel pas organizasyonlarının ardından Icardi de at kardeşim bana dedi, attı.''
- 5
''ŞART OLDUĞUNU GÖRDÜK''
''Galatasaray'ın Erdem Bey ile beraber bugünden itibaren stoper transferine döneceklerine eminim. Bugün bunun şart olduğunu gördük.''
- 6
''BENİ GÖNDERMEYİN MESAJI ALDIM''
''Bu maçlar Okan hocanın en değerleri maçlarıdır. Şampiyonlar Ligi'ne girmek için büyük bir avantaj yakalamışsın. Boey'i kadroda düşünmüyordu Okan hoca. Omar sakatlandı, Dubois sakatlandı ve Sacha Boey'i kazandı. Sadece Yunus için söylemeyeceğim. Şu maçı 3-2 kazanıyorsunuz, çok önemli bir galibiyet alıyorsunuz. Bugün çıkarılacak dersler var. Gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili kararlar. Herkese Yunus sürpriz olabilir ama bana olmadı. Muhtemelen rakibin üçlü oynayacağını düşünerek Yunus'un oradan etkili olacağını düşündü ve oldu. Yunus çok farklı bir oyuncu. Emin olun geçen sezon 8-9 tane de gol yapabilirdi. Direkten dönenler, çizgiden dönenler... Bir kere Yunus'un beni göndermeyin mesajını aldım.''
-
- 7
''SEZON BAŞINDAN BERİ SALLANIYOR''
''Şampiyonlar Ligi seviyesi için Nelsson'un bu seviyede bu güne özel bir durumu vardı onu bilmiyorum ancak sezon başından beri sallanıyor. Oyuncunun moral motivasyonu ve fizik olarak oyundan o kadar kopuk ki ne çıkarabildi, ne top atabildi, ne yüksek toplara çıkabildi. Belki Kaan Ayhan değişikliği olabilirdi.''
- 8
''TORREIRA...''
''Torreira'nın bir takım için hatta özellikle ofansif özellikli oyunculardan kurulu bir takım için ne kadar değerli olduğunu bugün gördük. Galatasaray bugün oyunu verdi, pozisyonu verdi, kaliteden dolayı Muslera'nın kurtardıkları olsun kazandılar. Torreira'nın ne kadar değerli olduğunu bugün görüyoruz. Galatasaray iki maçında pozisyon vermeden buraya geldi ama bugün bir sürü pozisyon verdi.''
- 9
''TRANSFER POLİTİKASI''
''Şampiyonlar Ligi'nde ucuna kadar geldi Galatasaray. Uzun vadede transfer politikasını değiştirecek bir maç oldu bu maç. Okan hoca ve yönetim bunu değerlendirecektir.''
-
- 10