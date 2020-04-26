Olağanüstü bir durumla karşılaştık. Aylardır dünya çok farklı bir noktada. Hatta gözüken tablo şu, fıtratımız değişecek, bu başlangıç belki de. Kendimizi test etme zamanımız oldu. Allah'u Teala, sınıyor sonuçta. Bilimin de ne kadar önemli olduğunu gördük. Son sözü söyleyecek tabii ki Ahlah'tır. Bugün olan da, gelecekte olanlar da Allah'tandır. Bu da bir fırsat.