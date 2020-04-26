26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, gündeme dair açıklamalarda bulundu ve Süper Lig'in kaderiyle ilgili konuşurken, kendisine tepki gösterenlere kızdı. Dilmen'in açıklamaları şöyle:
Olağanüstü bir durumla karşılaştık. Aylardır dünya çok farklı bir noktada. Hatta gözüken tablo şu, fıtratımız değişecek, bu başlangıç belki de. Kendimizi test etme zamanımız oldu. Allah'u Teala, sınıyor sonuçta. Bilimin de ne kadar önemli olduğunu gördük. Son sözü söyleyecek tabii ki Ahlah'tır. Bugün olan da, gelecekte olanlar da Allah'tandır. Bu da bir fırsat.
Ben hep, 'Allah'ın yeniden dünyaya gelirsem yine futbolcu olmak, yine Fenerbahçe'de oynamak isterim' derdim. Şimdi doktorları, hemşireleri, polisleri, askerleri, sağlıktaki kahramanlarımızı görünce, o kadar iddialı olmamak lazımmış. Bizim yaptığımız hobi ve mesleki anlamda önemliydi ama onların ne kadar değerli olduğunu görüyoruz.
Hollanda'da Ajax birinci, AZ Alkmaar ikinci averajla. Ama Alkmaar derhal itirazını yapmış, ben kabul etmiyorum demiş. Orada da kesinleşmiş bir durum yok. Son sözü UEFA söyleyecek. Trabzonspor ile eşit puandaki Başakşehir gibi. AZ Alkmaar kabul etmemiş. Hayır denirse, o model ortadan kalkmış olacak.
Sayın Nihat bey ile görüştüm, başkanla. Federasyonun aklındaki düşünce, kulüplerin ısrarla istemesinden dolayı, doğru bir organizasyonla... Ömer hoca, uzman doktorlarla rapor hazırlamış. Pazartesi günü kulüplere verilecek, şartlar olacak. Antrenman tesisleri, testler, kontroller... Belki statta hiç gazeteci olmayacak, 3 top toplayıcı olacak, yedek kulübesi aralıklı olacak vs. Ömer hocanın ekibi federasyona rapor vermiş.
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