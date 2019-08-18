Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan programda Sivasspor - Beşiktaş maçının değerlendirdi. Beşiktaş'ın şok mağlubiyetini yorumlayan deneyimli yorumcu, şu ifadeleri kullandı:

"Takımlar, 3 gün uykusuzluğa dayansalar, Sivasspor 3 gün üst üste Beşiktaş'ı yenerdi."

"Avcı, Başakşehir dışında bir kulüple teknik adamlık yapmadı. Uzun yıllardır nasıl top oynatıyor diye yorum yaparız. Organizasyonu iyi olan takım oynatıyor. Fakat Avcı'nın, Beşiktaş'ın 3-0 geride olmasına rağmen hiç risk aldığını görmedik, korkun şekilde kaos içindeydi. Oyun disiplininden kopmuş bir takım yönetti. Oyuncuların maça konsantrasyonu, maça odaklanması eksikti."

"Beşiktaş, Orhan Ak'tan da Fikret Orman'dan da büyüktür. Şu an zaten saha içinde arızalar, transferde sorunlar var. Beşiktaş tüm bunlar varken antrenör sorunuyla uğraşacak durumda değil. Taraftar daima haklıdır diye düşünmem ama bazı konularda hassas olmak gerek"

"Abdullah Avcı'nın futbol kültürüne saygılıyım. Sağ elle yemek yerken birden sol ele geçerseniz yemeği üstünüze dökersiniz. Abdullah Avcı çok yetenekli ama yok Orhan Ak sorunu, yok Başakşehir'den futbolcu getirmek istiyor sorunları Abdullah hocayı yıprattı. Fatih Terim dışında koltuğu kaygan olmayan teknik direktör yok."