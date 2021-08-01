Riddick Günleri oyuncuları kimler? Riddick Günleri filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Evrenin karanlık zamanlarında geçen sürükleyici bilimkurgu-aksiyon türündeki film ile ilgili merak edilenler haberimizde...

RIDDICK GÜNLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Vin Diesel

Alexa Davalos

Linus Roache

Judi Dench

Thandie Newton

Karl Urban

Colm Feore

RIDDICK GÜNLERİ KONUSU NEDİR?

Evrenin karanlık zamanlarında geçen filmde, teker teker Necromonger ordusunun pençesine düşen gezegenlerin tek seçeneği vardır: Ya değişecek, ya da yok olacaklardır. Bu seçeneği kabul etmeyenlerin tek umudu ise, birinin ortaya çıkıp Necromonge ordusunu yavaşlatmasıdır.

Her şey kötüye giderken hayatta kalabilenler efsanelere sarılırlar. İyinin kötüyü yendiği efsaneler, kehanetler kulaktan kulağa yayılır. Ama bazen şeytani güçleri durdurmanın yolu onların karşısına bir başka şeytani güçle gitmekten geçer.

Hal böyle olunca, sürgündeki Riddick büyük mücadele için çağrılır.