"MENAJERİNİ SUSTURMAYA ÇALIŞTI"

Grammy ödüllü şarkıcının, menajeri tehdit ettiği ve susması için bazı belgeler imzalatmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Geçmişte dikkatsizce davranan ve yanlış hareketler yapan Ricky Martin'i koruduğunu belirten menajer, onu hep arkadaşı olarak gördüğünü ifade etti.