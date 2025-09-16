Habertürk
        Ricky Gervais, Emmy Ödülleri'ndeki siyasi konuşmaları yerden yere vurdu: Hâlâ dinlemiyorlar

        Ricky Gervais, Emmy Ödülleri'ndeki siyasi konuşmaları yerden yere vurdu: Hâlâ dinlemiyorlar

        Ricky Gervais, 5 yıl önce Altın Küre Ödülleri'ni sunarken, ödül kazananların siyasi konuşma yapmalarını sert ifadelerle ti'ye almıştı. Ünlü oyuncu ve komedyen, bu defa Emmy gecesinde siyasi mesaj veren konuşmacıları; "Hâlâ dinlemiyorlar" diye eleştirdi

        Giriş: 16.09.2025 - 11:29 Güncelleme: 16.09.2025 - 11:29
        Siyasi mesaj verenleri topa tuttu
        Ünlü oyuncu ve komedyen Ricky Gervais, 2020 Altın Küre Ödülleri'ni sunarken yaptığı sert konuşmanın bir kısmını paylaşarak, Emmy Ödülleri'ne tepki gösterdi. İngiliz oyuncu, Hollywood yıldızlarını töreni siyasi açıklamalar yapmak için kullanmalarından dolayı eleştirdi.

        Ricky Gervais 5 yıl önce; "Bu gece bir ödül kazanırsanız, bunu siyasi bir konuşma yapmak için bir platform olarak kullanmayın. Halka hiçbir konuda ders verecek durumda değilsiniz" demişti. Gervais ayrıca, "Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz Greta Thunberg'den okulda daha az zaman geçirdiniz" ifadesini kullanmıştı.

        Önceki gece düzenlenen Emmy Ödülleri'nin ardından Ricky Gervais, kendi sözlerini; "Hâlâ dinlemiyorlar" başlığıyla birlikte X platformunda yeniden paylaştı. Gervais'e destek verenler de oldu, karşı çıkanlar da.

        Bazı sosyal medya kullanıcıları; "Eğlence sektöründe sağduyulu ve net görüşlere sahip az sayıdaki kişiden birisiniz", "Her ödül töreninden önce sözleriniz alıntılanmalı. Belki bir gün öğrenirler" benzeri ifadeler kullandı.

        Ricky Gervais'e karşı çıkanlar da; "Soykırımı kınamak için 'gerçek dünya' hakkında bilgi sahibi olmanıza gerek yok. Alternatifiniz ne? Ayrıca kendi cehaletinizi ve ilgisizliğinizi evrensel veya takdire şayan bir şey olarak görmeyin" benzeri çıkışlarda bulundu.

        Hannah Einbinder
        Hannah Einbinder

        Emmy Ödülleri'nde bazı ünlüler, konuşmalarında güncel siyasi meselelere gönderme yapmıştı.

        'Hacks' dizisinin yıldızı Hannah Einbinder, 'Komedi Dizisi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü aldıktan sonra, konuşmasını "Filistin'e özgürlük!" diyerek bitirmişti.

        Megan Stalter
        Megan Stalter

        Aynı dizinin bir diğer yıldızı, komedyen Megan Stalter, kırmızı halıya, üzerinde "Ateşkes!" yazan çantayla çıkmıştı. Stalter, Variety'ye yaptığı açıklamada; "İnsanları ve barışı savunmak en önemlisi. Platformlarımızı kullanmalıyız" demişti.

        İspanyol oyuncu Javier Bardem, Emmy gecesine boynunda Filistin kefiyesiyle çıkmış, 1800'den fazla eğlence sektörü çalışanının İsrailli film şirketleriyle çalışmayı boykot etme sözüne atıfta bulunmuştu.

        Javier Bardem
        Javier Bardem

        Oscar ödüllü oyuncu, Variety'ye verdiği röportajda, Filistin'e destek çağrısı yaparak; "Bugün burada Gazze'deki soykırımı kınıyorum. Soykırımı derinlemesine inceleyen ve mevcut İsrail-Filistin çatışmasını soykırım ilan eden Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği'nden bahsediyorum" demişti. Bardem ayrıca, "Ticari ve diplomatik abluka ve soykırımı durdurmak için İsrail'e yaptırımlar uygulanmasını istiyoruz. Filistin'i özgürleştirin!" ifadesini kullanmıştı. Bardem, soykırımı meşrulaştıran veya destekleyen hiçbir eğlence şirketiyle çalışmayacağını belirtmişti.

