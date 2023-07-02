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Haberler Dünyadan Rick Froberg hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Rick Froberg hayatını kaybetti

Hot Snakes ve Drive Like Jehu gibi post-hardcore gruplara öncülük etmesiyle tanınan vokalist ve gitarist Rick Froberg, 55 yaşında hayata veda etti. Acı haberi John Reis, "Sanatı hayatı daha iyi hale getirdi. Sanat ve rock n roll'dan daha çok sevdiği tek şey arkadaşlarıydı. Yaratıcılığı, vizyonu ve bu dünyaya güzellik getirme yeteneği ile sonsuza dek hatırlanacak" sözleriyle duyurdu

Giriş: 02.07.2023 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
Rick Froberg hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

Hot Snakes ve Drive Like Jehu gibi post-hardcore gruplara öncülük etmesiyle tanınan ABD'li vokalist ve gitarist Rick Froberg, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Rick Froberg'in her iki grupta da uzun süredir birlikte çalıştığı John Reis, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Reis, "30 Haziran'da doğal nedenlerden dolayı aniden vefat etti. Sanatı hayatı daha iyi hale getirdi. Sanat ve rock n roll'dan daha çok sevdiği tek şey arkadaşlarıydı" dedi.

"YARATICILIĞI SONSUZA DEK HATIRLANACAK"

John Reis, daha sonra mesajını şu sözlerle sonlandırdı: Yaratıcılığı, vizyonu ve bu dünyaya güzellik getirme yeteneği ile sonsuza dek hatırlanacak. Seni seviyorum Rick. Hayatımın geri kalanında seni özleyeceğim.

Fotoğraf: Avalon

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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