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Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yıldız ismi Richarlison, Milan'a elendikleri Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrası teknik direktörü Antonio Conte'yi sert bir şekilde eleştirdi. Sezon başında Everton'dan Tottenham'a 57 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Richarlison, Dünya Kupası'ndaki önemli performansının ardından kulübünde yedek kaldı.

Milan'a elendikleri maç sonrasından konuşan Brezilyalı oyuncu, Açıkçası neden kaldığımı anlamadım. West Ham United ve Chelsea maçlarında iyi oynadım, Wolverhampton karşılaşmasında beş dakika görev yapabildim! 'Neden?' diye sorduğumda ise Conte cevap vermedi. Milan maçı öncesi Conte testlerden geçmemi istedi. Testleri geçebilmem halinde Milan maçında oynayacağım söylendi. Fakat Milan maçına yine yedek başladı. Anlamak çok güç. Ben oynamak istiyorum." dedi.

''KARŞISINDA APTAL YOK!'' İtalyan teknik adam Conte ile ilgili sözlerine devam eden Richarlison "Conte bakalım bu kez neler söyleyecek! Karşısında aptal yok! Oynamak için fazlasıyla çalışıyorum. Bu sezon benim adıma berbat geçti. Sakatlıklar yaşadım ama sahaya çıktığımda formam için canımı ortaya koyarım. Bence oynamam gerekiyordu ama bunun için asla ağlayamam" açıklamasını yaptı.

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