"BEN EVRENDEKİ EN MUTLU ERKEĞİM"

Oyuncu, düğünden sonra verdiği bir röportajda, "Ben evrendeki en mutlu erkeğim. Nasıl olmayayım! İnanlara yardım eden güzel, duyarlı, komik bir kadınla ve harika bir anneyle evliyim" ifadelerini kullanmıştı.