Richard Gere ilk büyük televizyon dizisiyle geliyor
'Özel Bir Kadın' filmiyle hafızalara kazınan Richard Gere, ilk büyük TV dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor
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Richard Gere, ilk kez büyük bir rolle televizyon seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Özel Bir Kadın' (Pretty Woman) filmiyle hafızalara kazınan 74 yaşındaki ünlü oyuncu, gerilim dizisi 'The Agency'de rol alacak.
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Dizinin kadrosunda Richard Gere'ın yanı sıra Michael Fassbender ve Jeffrey Wright da yer alıyor.
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Siyasi gerilim, gizli CIA ajanı Martian'ın (Michael Fassbender) gizli hayatını bırakıp Londra İstasyonu'na dönmesini anlatıyor. Ardında bıraktığı aşk yeniden ortaya çıkınca romantizm yeniden alevleniyor. Kariyeri, gerçek kimliği ve misyonu aşkıyla karşı karşıya kalınca, ikisi de ölümcül bir uluslararası entrika ve casusluk oyununun içine giriyor.
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Richard Gere, 8 yıl gizli ajan olarak görev yaptıktan sonra Londra istasyon şefi olan 'Bosko'yu canlandıracak.
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Yeni dizi, Richard Gere'ın ilk büyük TV işi olma özelliğine sahip. Ünlü oyuncu, yıllar içinde birkaç mini dizide konuk oyuncu olarak yer aldı.
Fransız draması 'Le Bureau'nun yeni bir uyarlaması olan 'The Agency'nin çekimleri şu sıralar Londra'da sürüyor.