Türkiye´de Beşiktaş, ardından da Kasımpaşa forması giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Altay Kulübü'nün de yakından ilgilendiği 36 yaşındaki Quaresma'nın transferini Portekiz ekibi, sosyal medyadan yayınladığı video ile duyurdu.

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