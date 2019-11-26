Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın kaptanı Ricardo Quaresma, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, lacivert-beyazlı ekipte kaptanlığa getirildiği için çok mutlu olduğunu belirterek "Böyle bir kulübün kaptanlığını yapmak ve bana böyle bir sorumluluğun verilmesi benim için çok büyük gurur. Çok mutluyum bunun için" dedi.

"SİVASSPOR MAÇINDA TEK İSTEĞİMİZ GALİBİYET"

Q7, lider Sivasspor ile haftaya oynayacakları maçla ilgili "Ligin liderine karşı, iyi oyunculardan kurulu iyi bir takıma karşı oynayacağız. Orada isteyeceğimiz tek şey galibiyet olacak. Sahamızda fazlasıyla puan kaybettik. Kaybetmememiz gereken birçok puan kaybettik. Önümüzdeki hafta böyle olmayacaktır umarım. Benim adıma kazanmak için oynayacağım başka bir maç daha. Sivasspor'a karşı maalesef sezon başı Beşiktaş'la oynarken kaybettik, bu seferki kazanma şansımı değerlendirebilmek istiyorum. Türkiye ligi, her zaman rekabetçi bir lig, bu yıl da örneğini görüyoruz. Daha önce de başıma geldi, ligin lideri sonuncuya kaybedebiliyor, her maça gerçekten hazır olup konsantre çıkmanız lazım yoksa beklenmedik sonuçlar alabiliyorsunuz sıralamadan bağımsız. Bu rekabetçi ortamın devam etmesi taraftarlar, sahaya çıkan oyuncular ve teknik ekipler adına çok güzel bir şey" diye konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ'E ÖVGÜ

Quaresma, eski hocası Şenol Güneş'in Milli Takım performansına da övgülerde bulunarak sözlerini şöyle noktaladı: "Türkiye Milli Takımı'nı Euro 2020'de izleyebilecek olmaktan memnunum. Birkaç yıldır şampiyonalarda yer almıyordu Türkiye. Şenol Güneş'i tebrik ederim. Çok büyük ve önemli bir teknik adam. Tüm ülkenin teşekkür etmesi lazım ona, çok önemli işler yaptı. Fransa'yla iki maç oynayıp yenmek ve berabere kalmak çok saygı duyulması gereken bir iş. Şenol Güneş'i sevdiğim için, bende özel bir yeri olduğu için böyle demiyorum çünkü sergilenen performans ve alınan sonuçlar ortada."