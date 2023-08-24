Ricardo Moyano ile Enver Mete Aslan'dan tarihi konakta konser
Arjantinli ünlü gitarist Ricardo Moyano ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ud sanatçısı Enver Mete Aslan, Kocaeli'ndeki tarihi konakta konser verdi
Arjantinli ünlü gitarist Ricardo Moyano ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ud eğitmeni ve sanatçısı Enver Mete Aslan’ın birlikte yer aldığı konser keyifli bir performansla gerçekleşti.
Selim Sırrı Paşa Konağı’nın bahçesinde gerçekleştirilen 'Konaktan Nağmeler - Tachuri' konserine Kocaelili müzikseverler ilgi gösterdi.
Arjantinli gitarist Moyano ve Enver Mete Aslan’ın konseri konukların alkışlarıyla yerlerini almasıyla başladı. Seyirciler arasında yer alan ve sahneye davet edilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmenlerinden Tuğçe Erenci de etkinlikte şarkılar seslendirdi.
Fotoğraflar: İHA