İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan ayrılan Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu.

Ribery, Serie A'nın yeni takımlarından Salernitana ile anlaşmaya vardı. 38 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Salernitana'nın bonservisi elinde olan bir diğer yıldız David Luiz'i de transfer etmek için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Ribery, 2007-2019 arasında Bayern Münih'te gösterdiği performansla zirve yapmıştı.