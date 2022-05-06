Riberio kadro dışı bırakıldı

Hatayspor’un orta saha oyuncusu Ruben Riberio, yönetim kurulu ve teknik heyetin kararı ile kadro dışı bırakıldı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Ruben Ribeiro, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Ekibimizin ortak kararı neticesinde kadro dışı bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.