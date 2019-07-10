10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2 yıl aradan sonra yeniden yeşil beyazlı formayı giyen Riad Bajic, Bolu kampında antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konyaspor'un Udinese'den transfer ettiği, geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen forvet oyuncusu Riad Bajic, "Yaklaşık 2 sene sonra tekrar Konyaspor'a döndüm. Gerçekten mutluyum. Çünkü burada iyi bir çıkış yakaladım. Sonuçta tanıdığımız oyuncu grubu da var. Aynı zamanda daha önce teknik heyetle beraber çalıştığım için mutluyum" dedi.
Geçen sezonu değerlendiren Bajic, "Zaten ilk Konyaspor'daki dönemim çok başarılı geçti. Aynı zamanda sonuçtan da belli oldu. Hem kendi adıma hem de takım adına öbür tarafa geçtiğimiz zaman Başakşehir'e geçince farklı bir ortama girdim zaten, daha yüksek bir rekabet içerisine aynı zamanda ciddi bir sakatlık geçirdim. Onun için çok kötü değil ama çok da benim düşündüğüm gibi olmadı. Onun için önümüzdeki sezon daha teknik anlamda eski günlere dönmek istiyorum" diye konuştu.
Konyaspor seyircisi ile iyi bir ilişkisi olduğunu belirten Bajic, "Zaten başarı geldikten sonra o da daha üst seviyeye çıktı. Bunun için çok mutluyum. Çünkü Konyaspor, Türkiye'nin belki en iyi seyircisine sahip kulübü. Burada olduğum için mutluyum. İnanıyorum ki tekrar onlarla birlikte iyi bir sezon geçireceğiz. Buradaki atmosferi çok özlemiştim. Onun için tercihim Konyaspor oldu" dedi.
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