"Rhinos Back in Town" sergisi Maslak'ta kapılarını açtı

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, Maslak'ta 1500 metrekarelik dev bir alanda faaliyet gösteren Masterpiece Hall’de Eylül başına kadar sürecek sergi Nef’in desteği ile online da gezilebilecek. Sergi dünyanın 6’ıncı büyük kitlesel yok oluş evresinde oluşunu, soyu tükenen gergedanlar üzerinden irdeliyor.
Üç yıl üst üste Türkiye’nin en beğenilen gayrimenkul şirketi seçilen ve Türkiye’nin en değerli 100 markası arasında yer alan tek gayrimenkul şirketi olan Nef sayesinde evlere gidebilen sergi, Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşiyor. Sanatçı Özge Günaydın’ın, doğa ile yüzeysel olarak kurduğumuz ya da kuramadığımız ilişkiyi, içinde bulunduğumuz zaman dilimine bağlı olarak düşünsel ve sezgisel olarak ele aldığı sergi, sanat Yönetmeni Ayça Okay tarafından organize edildi. Müziklerini Fransız besteci ve prodüktör Charles Mondon’un yaptığı "Rhinos Back in Town" sergisi resim, heykel, dijital manipülasyon, enstalasyon, video art ve görüntü yönetmenliği Ersan Bayraktar’a ait bir belgeselden oluşuyor.
Bu kapsamlı serginin en büyük özelliği ise konukların 5 duyusuna da hitap edecek olması. İzleyicilerin göreceği, duyacağı, dokunacağı, koklayacağı ve hatta tadacağı bir tasarım olarak düşünülen proje, bilinçaltımızda tahribata yol açan modern hayatın yarattığı olumsuz duruma sanatın evrensel dili ile dikkat çekmeyi hedefliyor.
Proje ayrıca ilk kez kendine has özel bir kokusu olan bir sergi olarak da benzerlerinden ayrılıyor. Doğal kokuların psikolojik etkileri ve kokunun medeniyetler üzerindeki önemi gibi araştırmalara devam eden, Koku Kültürü Derneği’nin kurucusu Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül tarafından tasarlanan sergi kokusu galeriyi ziyaret edenleri eski zamanların kırsal alanlarına götürecek.
Sergisi pandemi sonrası hayat normale döndüğünde Maslak-Masterpiece Hall’da randevu sistemi ile gezilebilecek. Bir çeşit tanıklık etme süreci olarak kurgulanan yapıtların, kendi gerçeğini unutarak doğadan uzaklaşan insana kendini hatırlatması beklenen sergi Eylül başına kadar her gün 11.00-20.00 saatleri arasında görülebilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!