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        Haberler Bilgi Spor RFS - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi RFS - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        RFS - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? RFS - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında sahasında PAOK ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Galatasaray, ligin ikinci maçında Letonya ekibi RFS ile mücadele edecek. Geri sayım sürerken RFS - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi RFS - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:58
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının ikinci maçında Letonya ekibi RFS ile mücadele edecek. İlk maçta PAOK’u 3-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, RFS deplasmanında hata yapmak istemiyor. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki RFS - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi RFS - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

        • 2

          RFS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          RFS - Galatasaray maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü TSİ 19:45'te başlayacak.

        • 3

          RFS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Daugava Stadı’nda oynanacak RFS - Galatasaray maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;

          3 Ekim l RFS - Galatasaray

          23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg

          7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

          29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

          12 Aralık l Malmö - Galatasaray

          21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev

          30 Ocak l Ajax - Galatasaray

        • 5

          SARI-KIRMIZILILARDA HEDEF İLK 8

          Bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde format değişikliğine gidildi.

          Galatasaray, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak.

        • 6

          Sarı kırmızılılar, 8 maçın ardından puan sıralamasında 36 takım arasından ilk 8’e girmesi durumunda doğrudan play-off turuna yükselecek.

          9. ve 24. sıra aralığı ise Son 16’ya kalmak için play-off oynayacak. Lig tablosunda 25. sıranın altındaki takımlar ise Avrupa Ligi’nden elenecek.

        • 7
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