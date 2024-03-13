Rezonans korosu Pera Müzesi'nde

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın iki kurumu Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün, panoramik resim ve fotoğraflar üzerinden, İstanbul’un temsil tarihini yeni perspektiflerle değerlendirmeyi amaçlayan Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi sergisi, sanatseverleri çoksesli bir müzikal deneyime davet ediyor.

“Şehr-i İstanbul” temasıyla kentin kültürel ve sanatsal tarihine müzikal bir pencereden yaklaşan Rezonans, sergi kapsamında vereceği konserde, İstanbul’da yüzyıllardır yankılanan Kyrie Eleison dualarını, “Bu İstanbul şehri paha biçilmezdir” diyen Nedim şiirlerini ve günümüzün önemli bestecilerinden Hasan Uçarsu ve Volkan Akkoç’un eserlerini sahneye taşıyor.

“Bu İstanbul Şehri Paha Biçilmezdir” başlıklı koro konseri, 17 Mart Pazar 17.00’demüzenin ikinci katında, Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin bulunduğu salonda gerçekleşecek.

Tam Yerinden sergisini merak eden sanatseverler, 14 Mart Perşembe 19.30’da gerçekleşecek ücretsiz çevrimiçi rehberli turda, sergiyi üç boyutlu olarak gezecek. Katılımcılar; Barker, Gudenus, Schranz, Melling, Dunn, Robertson gibi İstanbul’un panoramik imgelerini üreten sanatçıların en nitelikli eserlerinden tematik bir seçkiyi görme fırsatı bulacak. Sergide, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu’nda yer alan; daha önce hiç teşhir edilmemiş ve yayımlanmamış bir erken 19. yüzyıl panoraması da ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Rezonans konserine müze biletiyle katılım sağlanabilir.