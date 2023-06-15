Rezidanstaki yangında mahsur kaldılar!

Edinilen bilgiye göre, yangın rezidansın çatı katında lokanta bacasının alev alması nedeniyle çıktı. Binadan duman yükseldiğini fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti.

Bir kişinin de kedisini alarak dışarı çıktığı görüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.