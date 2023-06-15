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Kağıthane'de rezidansta çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 15'inci katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Olayda binanın üst katlarında mahsur kalanlar kurtarıldı

Giriş: 15.06.2023 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 15'inci katında yangın çıktı
Rezidanstaki yangında mahsur kaldılar!
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DHA

Kağıthane'de 15 katlı rezidansın çatı katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre yangın, Cendere Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı rezidansın çatı katında saat 13.30 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yangın rezidansın çatı katında lokanta bacasının alev alması nedeniyle çıktı. Binadan duman yükseldiğini fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti.

Rezidansta balkonlara çıkarak yardım bekleyenler merdiven yardımıyla tek tek kurtarıldı. Çocuklarıyla dışarı çıkan aileye sağlık ekipleri yardımcı oldu.

Bir kişinin de kedisini alarak dışarı çıktığı görüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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