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        Haberler Gündem Güncel Rezidanstaki ölümde çifte beraat! Şeyda Yılmaz davasında yeni gelişme - Son dakika haberler

        Ataşehir'de Şeyda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin davada sanıklar beraat etti

        İstanbul Ataşehir'de lüks bir rezidansın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı. Korkunç olayda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara yönlendirme" suçlarından yargılanan 2 sanığın beraatine karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:04 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:21
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        Rezidanstaki ölümde çifte beraat!
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        Ataşehir'de lüks bir rezidansın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın (48) ölümüne ilişkin yargılanan 2 sanık beraat etti.

        DHA'da yer alan habere göre Ataşehir'de 17 Eylül 2020'de meydana gelen olayda Şeyma Yılmaz lüks bir rezidansın 8’inci katından düşerek hayatını kaybetmişti.

        Olay sonrasından başlatılan soruşturmada Şeyda Yılmaz'ın restoranda tanıştığı M.D. ve E.A. hakkında dava açılmıştı. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar M.D. ve E.A. katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

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        SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

        Esas mütalaasını veren cumhuriyet savcısı sanıklar ile maktulün restoranda tanıştıkları, daha sonra sanık M.D.’ye ait rezidansa birlikte gittikleri, sanık M.D.'nin asansörde maktulün kalçasına dokunduğu, gecenin devamında Şeyma Yılmaz’ın aşırı alkollü olmasından faydalanan sanıkların mağdurla zorla cinsel ilişkiye girdikleri, devamında Şeyma Yılmaz’ın ikametten kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamayınca sanıklardan kurtulmak için camdan aşağı atlayarak intihar ettiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı sanıkların ‘Kasten öldürme’, ‘Cinsel saldırı’ ve ‘Kişiyi hüviyetinden yoksun kılma’ suçundan müebbet hapis cezası ve 28 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

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        ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR

        Sanıklar M.D. ve E.A. savunmalarında mütalaaya katılmadıklarını ve beraatlarını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, her ne kadar sanıklar hakkında cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmışsa da suçu işlediklerini gösterir, her türlü şüpheden uzak, yeterli, inandırıcı, ve kesin delil elde edilemediğinden ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesini gözeterek sanıkların beraatine karar verdi.

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