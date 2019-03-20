20 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, saat 01.00 sularında Küçükçekmece İnönü Mahallesindeki 14 katlı bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadın, rezidansın 9.katından, binanın zemin katında yer alan marketin üstüne düştü. İHA'nın haberine göre, olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede, kadının yaşamının yitirdiğini belirledi.
Bunun üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri olay yerinde ve kadının düştüğü balkon çevresinde inceleme yaptı. Ancak düştüğü öne sürülen kadının erkek arkadaşı tarafından camdan atıldığı ileri sürülmesi üzerine ise Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Cinayetten şüphelenen ekipler, kadının düştüğü balkon üzerinde ve 9’uncu kattaki daireye çilingir yardımıyla girerek, beş buçuk saatlik bir detaylı inceleme yaptı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemelerini tamamlanmasının ardından ceset, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Cinayetten şüphelenen ekipler bir kişiyi gözaltına aldı. Detaylı bir şekilde inceleme yapan polisler rezidansın yan dairelerinde oturan, biri kadın 4 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.
Kadının kimlik tespiti ve nasıl öldüğünün yapılacak detaylı çalışmaların ardından belli olacağı öğrenildi.
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