Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Rezervuar Köpekleri filmi yıldızı Michael Madsen aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı

        Rezervuar Köpekleri filmi yıldızı Michael Madsen aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı

        'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs) ve 'Kill Bill' filmlerinin yıldızı Michael Madsen, eşine şiddet uyguladığı suçlamasıyla Malibu'da tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 11:18 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Rol aldığı Quentin Tarantino imzalı 'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs), 'Kill Bill', 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood), 'Nefret Dolu' (The Hateful Eight) gibi filmlerle tanınan Michael Madsen, eşine şiddet uyguladığı gerekesiyle tutuklandı.

        • 2

          Los Angeles polisi, cumartesi gecesi bir kadından "kocasının onu ittiğini ve evin dışına kilitlediğini" iddia eden bir telefon aldıklarını doğruladı. Daha sonra kadının, ünlü oyuncunun eşi DeAnna Madsen olduğu öğrenildi.

        • 3

          Aile içi şiddet suçlamasıyla Malibu'da tutuklanan 66 yaşındaki oyuncu, 20 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

        • 4

          Madsen'in sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Michael ve eşi arasında, her ikisi için de olumlu sonuçlanmasını umduğumuz bir anlaşmazlıktı" ifadesini kullandı.

        • 5

          Ünlü oyuncu, 'Thelma & Louise', 'Sin City' ve 'Köstebek' (Donnie Brasco) ve James Bond filmi 'Başka Gün Öl' (Die Another Day) gibi yapımlarda da rol aldı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Evlendiler
        Evlendiler
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Sendikalardan 2025 provası
        Sendikalardan 2025 provası
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Habertürk Anasayfa