Rezervuar Köpekleri filmi yıldızı Michael Madsen aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı
'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs) ve 'Kill Bill' filmlerinin yıldızı Michael Madsen, eşine şiddet uyguladığı suçlamasıyla Malibu'da tutuklandı
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Rol aldığı Quentin Tarantino imzalı 'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs), 'Kill Bill', 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood), 'Nefret Dolu' (The Hateful Eight) gibi filmlerle tanınan Michael Madsen, eşine şiddet uyguladığı gerekesiyle tutuklandı.
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Los Angeles polisi, cumartesi gecesi bir kadından "kocasının onu ittiğini ve evin dışına kilitlediğini" iddia eden bir telefon aldıklarını doğruladı. Daha sonra kadının, ünlü oyuncunun eşi DeAnna Madsen olduğu öğrenildi.
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Aile içi şiddet suçlamasıyla Malibu'da tutuklanan 66 yaşındaki oyuncu, 20 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.
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Madsen'in sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Michael ve eşi arasında, her ikisi için de olumlu sonuçlanmasını umduğumuz bir anlaşmazlıktı" ifadesini kullandı.
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Ünlü oyuncu, 'Thelma & Louise', 'Sin City' ve 'Köstebek' (Donnie Brasco) ve James Bond filmi 'Başka Gün Öl' (Die Another Day) gibi yapımlarda da rol aldı.