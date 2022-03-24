Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk yatırımcı toplantısı için yatırımcılarla bir araya geldi.

Yüksek frekanslı verilerin ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösterdiğini söyleyen Kavcıoğlu, “Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" dedi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun toplantıda yaptığı sunumda öne çıkan başlıklar şöyle;

- İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürmekte, iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğinde de güçlü seyrediyor.

- Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

- Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı