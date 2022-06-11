Galatasaray'ta kritik seçim bugün gerçekleştirilirken eski başkan yardımcısı hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalarda bulundu.

Seçimi değerlendiren Epözdemir, genel kurulun kararının hayırlı olmasını belirterek şunları söyledi:

"DİL DAHA UZLAŞMACI OLMALI"

"Demokrasi şöleni tadında bir seçim oluyor. Çok kıymetli, yaklaşık 4 bin 500 oy geldi. 4 bin 500 üyenin katıldığı, önemli bir seçim. Galatasaray'ın yarınlarını umutmalarına, geleceğine sahip çıkan bir genel kurul var. Iradesini potak altına almayan, gelip Galatasaray'ı yarınlara şekillenmesinde belirleyici rol oynayan bir genel kurul var. Şu ana kadar seçim ortak gibi görünüyor. Sandıklarda Eşref Bey'in zaten önde olacağı tayin ediliyordu hakeza öyle. Seçimde fark çok yüksek olmaz diye düşünüyorum. Düşük bir farkla kazanan belli olur. Ama buradaki dil doğru bir dil değil, daha doğru, uzlaşmacı bir dil olmalı. Projelerin ve kadroların yarıştığı bir dil olmalı. Kutuplaştırıcı bir dil var. Projeler ve kadrolar yarışmıyor baktığınız zaman. Yarışan şey birazdan egolar gibi görünüyor. Bu da bence çok olumlu sonuç vermedi. Galatasaray'ın bugün ihtiyacı ve temel mottosu birlik, beraberlik, uzlaşma ve empati olmalı. Yeni dönem mottosu da bu olmalı."

"GELECEK İÇİN ÖNEMLİ PROJELER BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇİRİLMELİ"

"Galatasaray'ın çok ciddi problemleri, sorunları var. Gayrimenkuller var, gayrimenkul projeleri var. Ekonomik olarak çok ciddi konular var. Dolayısıyla bunları yönetebilmek lazım. Bununla ilgili bir çaba sarf etmek lazım. Bir irade ortaya koymak lazım. Bir kısım projeleri egemen kılmak lazım ama bu bilinç ve şuurla hareket eden kimseyi göremiyoruz. Daha çok yine o ayrıştırıcı bir kutuplaştırıcı dil var. Ben umut ediyorum, Galatasaray'ın yarınları ve geleceği adına en doğru anlayış egemen kılınır. Bir an önce Galatasaray'ın geleceği olan bu projeleri hayata geçirilir."

"KAZANAN AZ FARKLA KAZANIR"

"Eşref beyin önde olması beklenen bir şeydi ilk sandıklarda. Biraz daha da önde olabilirdi. Ben sonraki sandıklarda Dursun beyin önünde olacağını, yarışın yakın gidip kazananın da çok az bir farkla kazanacağı kanaatindeyim."

YENİDEN GÖREV ALACAK MI? YANITLADI

"Yeni görev alma konusu biraz nasip. Biz dışarıdan da olsa Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için Galatasaray'a hizmet etmeye hazırız. İçeriden dışarıdan hiç fark etmez. Sonuçta bizler Galatasaray'ız. Galatasaray'ın geleceği için her türlü fedakarlığı yaparız."