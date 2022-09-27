Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Yusuf Demir konusunu değerlendirdi.
Epözdemir, Habertürk'e yaptığı açıklamada, Yusuf Demir'in şu an için Türk statüsünde oynama ihtimalinin olmadığını ancak talimat değişikliği yapılması halinde bunun mümkün olacağını belirtti.
Rezan Epözdemir, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Yusuf Demir meselesi kamuoyunda çok tartışılıyor. Türk statüsünde oynayıp oynayamayacağı tartışılıyor. Tabi mevcut TFF talimatlarına göre, Yusuf’un Türk statüsünde oynaması şu an için mümkün değil. 2015 yılında yapılmış bu talimat…
Talimatları TFF yönetim kurulu yapar, statü değişiklikleri ise TFF Genel Kurulu'nda yapılır. Dolayısıyla yönetim kurulu ilk toplantısında benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için bir talimat değişikliği yapabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan bütün oyuncuların herhangi bir oyuncunun yerli statüsünde oynayabileceği yönünde bir talimat değişikliği yaparsa sorunu çözer… Dolayısıyla değiştirilmesi çok zor değildir. Eğer bu talimat adaletsizliğe sebebiyet veriyorsa mutlaka bu sorunun çözümüne dair irade ortaya konulmalıdır.
Başvurulabilecek hukuk yoluna gelirsek, burada Galatasaray’ın önce TFF yönetim kuruluna başvuru yapması gerekiyor. Reddedilirse TFF Tahkim Kurulu'na itiraz etmesi gerekir. Anayasanın 59. maddesinin 2. fıkrasına göre de bu konuda Tahkim Kurulu'nun bu konuda yetkili olduğu ve kararlarının adli yargı yoluna kapalı olduğu net şekilde düzenlenmiştir.”
Galatasaray'ın bu yaz Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir'in statüsü tartışma yaratmıştı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğup büyüyen 19 yaşındaki futbolcu, alt yaş kategorileri dahil milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı. Avusturya A Milli Takımı'yla ilk maçına 28 Mart 2021'de çıkan 19 yaşındaki oyuncu, 4 maça çıktı ve milli takım tercihini değiştirme imkanını da kaybetti. FIFA talimatlarına göre bir oyuncu, bir milli takımın formasını üç ve daha fazla kez giymesi durumunda tercihinde değişim yapamıyor.
Türkiye vatandaşlığı bulunmayan Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynama şansını da 2015'te yürürlüğe giren yabancı kuralı kapadı. TFF'nin aldığı yabancı kuralına göre milli takım tercihlerini bu kuraldan önce yapan futbolcular, 2015'ten sonra ülkeye transfer olmasına rağmen yerli statüsünde oynayabiliyordu. Tercihini 2015'teki kuraldan sonra 2021'de yapan Yusuf Demir'in yerli sayılma ihtimali de TFF'nin 2015'te aldığı kuralla ortadan kalktı.
Yabancı milli takımları tercih eden oyuncuların yabancı statüsüne girmesine dair kural 2015'te de tartışma konusu yaratmış, TFF'den yapılan açıklamaya göre Erkan Zengin, Veli Kavlak gibi oyucuların, daha önce bu hakkı kazanmaları nedeniyle etkilenmeyecekleri, kuralın bundan sonra milli takım tercihini farklı ülkeler yönünde kullanan oyuncuları etkileyeceği vurgulanmıştı.
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